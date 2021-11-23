僑委會上周六召開世界台商會長視訊會議，談及台商憂心禁萊豬進口將阻礙台灣參與CPTPP，遭國民黨指違反行政中立。僑委會委員長童振源今天受訪表示，萊豬進口問題會對全球經商的台商有一些影響，「他們非常關切，希望我來做說明。」

僑委會20日在視訊會議後發布新聞稿，引述多名台商的話語表達不准萊豬進口將衝擊台美經貿關係並阻礙台灣參與CPTPP。國民黨立院黨團昨指責童振源藉視訊會議，設計台商「被表態」反萊豬，嚴重違反行政中立。

童振源說，中選會、銓敘部跟行政院都已經公開說明，公投政府是反方我們是當事者有義務對外做說明，所以邀請農委會副主委來說明萊豬公投對於台美經貿關係與CPTPP參與問題的影響，這都符合政府相關規定也符合行政中立。

童振源強調，更重要是因為萊豬進口問題，會對全球經商的台商有一些影響，所以他們也非常關切，在這情況下他們希望我來做說明。