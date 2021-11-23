綠色和平今天說，統計全球93座核電廠反應爐曾中止施工，但86座未續建，其餘7座續建反應爐工程時間平均118個月、經費平均達新台幣855億元；認為核電「又慢又貴、又不可靠」。

綠色和平舉辦「《他山之核》集全球案例揭續建天堂路」記者會，發布綜整全球7座「停工再續建」的反應爐現況報告。綠色和平專案經理古偉牧指出，全球有史以來實質續建核反應爐的經驗，告訴我們續建核電廠「又慢、又貴、又煩、又不可靠」。

綠色和平整理國際原子能總署（IAEA）、世界核能協會（WNA）公開資料，全球共93座核電廠反應爐曾中止施工，但高達86座沒有續建、占比約92.5%；其餘7座續建反應爐，目前只有4座完工。

綠色和平指出，根據資料，7座反應爐續建工程時間平均為118個月，若增加「後福島安全措施」則會延長時間平均達123個月；經費方面，平均預算為855億元。

此外，進一步了解4座已完工的反應爐，綠色和平指出，擁核方常引用的美國Watts Bar 2號反應爐，續建前新增560項改善項目，卻又遭監管單位發現虛報資料，工程品質與程序正當受到質疑。

古偉牧指出，對比中止超過10年的核四電廠，原機組缺少「後福島安全設施」，並需要行政、立法單位編列且同意預算等行政程序，才可能續建；這尚不包含尋覓核廢料最終儲存場、重組已解散的供應商團隊等工作。

古偉牧說，若以續建反應爐至少需要855億元估算，對比核四的年發電量，每年每度電成本落在7.18至12.96元；以經濟部新節能運動的成本效益估算，每年每度電成本為3.45元，「節能比續建困難重重的核四CP值更高」。

綠色和平與全國廢核行動平台將發起「核四大爆走－一場披星戴月的逃離」，由各界民眾在12月4日從貢寮核四電廠周圍出發，模擬核災發生時的疏散情境，徒步近70公里前往凱達格蘭大道，以30小時的持續步行，傳遞堅定反核的決心。