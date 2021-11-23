林姓房屋仲介幫忙處理北市某房屋出租，趙姓屋主得知前房客退租後，沒有過問房子後續，不料遭林佔據，直至去年1月28日，屋主的兒子趙男自大陸返台，欲取回鑰匙，赫見屋內都是林的傢俱、衣物，但林辯稱趙子曾口頭答應。法官認為，如果有答應，怎麼會沒有訂定租賃契約，判處林姓仲介有期徒刑4月，得易科罰金12萬，並以每月1萬5000元計算，沒收不法所得4萬5000元。

林姓仲介聲稱，2019年9月間，因承接出租房屋有漏水、壁癌等問題，陸續將個人物品搬入屋內，否認有竊佔一事，而且趙男在電話中，曾口頭同意將房屋出租給他。

趙男則提出屋內有嬰兒床、洗衣籃以及剛出生2個月女兒的藥物、衣物，以及大型衣櫃、沙發等物品，認為林有在屋內生活，否則不會將重要物品放在屋內，而且根據電費、水費、瓦斯費的紀錄，前一位房客搬離後，帳單費用明顯降低，直到11月費用明顯增加，顯示房屋已在林男的實力支配之下。

判決指出，林男曾在房屋仲介工作，應熟知租屋要訂定合約，並給付租金、押金，由林男繳交水費等費用，當趙男自大陸返台傳訊給林稱，明天要請攤家公司將林的物品搬走，但因屋內物品，就以1個月房租計算。法官認為，如果趙男曾口頭答應，鷹追討數月的房租，不會只要1個月，認定林所稱不合邏輯。

法官認為，林為謀自己之不法利益而未取得客戶同意，佔用房屋，違背專業素養，且缺乏對他人財產權應有之尊重，考量現仍從事房屋仲介工作、月薪約10萬元、依竊佔罪嫌依法判處徒刑4月，並沒收4萬5000萬。