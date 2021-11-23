保加利亞當地時間今（23）日發生高速公路火燒車重大意外，至少45人身亡，死者中包含兒童，已知僅7人生還送醫。
綜合路透社、德國之聲報導，保加利亞內政部官員表示，當地時間今日凌晨2時左右，一輛標記北馬其頓車牌的巴士在行經西部高速公路時突然起火，造成至少45人身亡。
保加利亞民防首長尼科洛夫（Nikolai Nikolov）表示，死者中有幾名孩童，另外救出7人，傷患因燒燙傷已緊急送醫。
尼科洛夫指出，車上乘客多來自北馬其頓。
目前警方已經封鎖事故現場，尚不清楚巴士突然起火原因。
保加利亞當地時間今（23）日發生高速公路火燒車重大意外，至少45人身亡，死者中包含兒童，已知僅7人生還送醫。
綜合路透社、德國之聲報導，保加利亞內政部官員表示，當地時間今日凌晨2時左右，一輛標記北馬其頓車牌的巴士在行經西部高速公路時突然起火，造成至少45人身亡。
保加利亞民防首長尼科洛夫（Nikolai Nikolov）表示，死者中有幾名孩童，另外救出7人，傷患因燒燙傷已緊急送醫。
尼科洛夫指出，車上乘客多來自北馬其頓。
目前警方已經封鎖事故現場，尚不清楚巴士突然起火原因。
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