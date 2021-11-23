傳統旺季來臨，第3季台商兩岸PCB產業產值達新台幣2214億元，年增19.1%，創下歷年同期新高，由於手機、NB、車用及半導體需求穩定，加上載板持續供不應求，預估2021年產值上看新台幣8211億元，可望再創記錄。

根據台灣電路板協會(TPCA)發布資料，2021年第3季台商兩岸PCB產業產值達新台幣2214億元(約為79.43億美元)，年成長19.1%，創下歷年同期新高，TPCA表示，台灣第3季產品產值除了軟硬結合板持續下滑之外，其他產品皆維持今年整體成長趨勢持續向上，其中IC載板受惠ABF載板供不應求，以及BT載板在iPhone新機拉貨需求下，IC載板第3季同期成長率來到41.8%，與產值同創新高；同樣受惠iPhone新品問世效應的還有軟板，第3季成長率也來到20.8%，而多層板在傳統電子旺季、WFH與宅經濟商機等因素帶動下，年成長率21.8%，幅度僅次於IC載板；HDI部分在筆電與消費性電子產品的輔助拉動下依然有雙位數成長，成長率為14.1%。

就終端產品來看，第3季出貨趨勢除了個人電腦有3.8%小幅成長之外，智慧型手機、汽車皆為下滑趨勢；TPCA分析背後原因包括：全球智慧型手機第3季衰退以三星下滑14.2%為主，仰賴蘋果供應鏈的台資供應鏈較不受影響；至於全球汽車市場銷售量受車用晶片缺料延長交期影響整車出貨，進而打亂第3季PCB交貨秩序，但車用電子化趨勢顯現，車體設計提高電子元件的使用數量，包括面板、雷達、天線等，擴大電路板在車用市場的應用，因此儘管缺料尚未緩解，但在多元應用的乘數效應下，讓車用PCB在本季持續成長；此外在產品布局方面，也觀察出部分廠商順勢調整產品結構，因應市場變化適時將通訊應用轉移至電腦與車用電子，顯見台商以生產彈性與多樣化之優勢。

在兩岸生產比重方面，台商在大陸生產比重約63.2%，其中台商在台產值在今年逐季的成長率均在20%以上，是過去幾年不曾有的現象，主要因素為全球載板市場火熱，而載板是台商於台灣生產的第一大產品，在第3季占比高達34.5%，受惠5G通訊與高效能運算等應用興起，半導體產業結構性的需求增加，同步帶動高階載板數量與價格成長。

隨著2021年即將進入尾聲，TPCA表示，全球第4季整體終端市場，不論是手機、筆電、汽車與半導體，在疫情逐漸趨緩後仍具相當的需求力道，加上載板持續供不應求，產能持續開出，預估2021年第4季產值可達新台幣2440億元，全年預估產值上看新台幣8211億元，有望首次踏入8000億元關卡。