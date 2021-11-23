威剛科技(3260)搶攻工控領域，推出升級的PCIe Gen3x4 M.2 2280固態硬碟，主打裝備斷電保護(PLP)技術強化資料安全，搶攻5G、物聯網、雲端、AI等工業應用。

威剛日前發表升級後的PCIe Gen3x4 M.2 2280固態硬碟 – IM2P33E8斷電保護版(Power Loss Protection，簡稱PLP版) 。威剛表示，自2019年IM2P33E8首次問世至今，以其高效能、大容量和多種資料保護技術，獲得業內人士和來自5G、物聯網等工業應用領域客戶的認可。目前IM2P33E8 PLP版工業級固態硬碟已正式量產。

為滿足工業應用在大數據時代下的發展，有效延長斷電後系統尚可運作的時間，減少壞塊的誤判，威剛為此款IM2P33E8工業級固態硬碟添加了電壓偵測電路和鉭質聚合物電容(Tantalum polymer capacitors)，使其具備斷電保護的能力，能有效防止因不正常斷電而導致資料遺失。

升級後的IM2P33E8 PLP採用PCIe Gen3x4高速傳輸介面，提供高達每秒3400/2800MB的優異讀寫性能；並搭載96層3D TLC快閃記憶體，除了最高容量可達2TB之外，抹寫次數高達3000次，耐用度大幅度提升。

另一方面，隨著AI、5G、IoT等新技術的崛起，數據成為企業營運的重要力量，但資料安全也成為一大隱憂。因此，威剛推出了專屬的A+ Security資料保護技術，並已導入IM2P33E8 PLP；強調不僅適用於工業電腦、自動化應用，也適用於伺服器和資料中心、醫療、監控和運輸系統等領域。