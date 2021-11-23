新泰塭仔圳重畫案如火如荼進行中，第一區工廠已全數搬遷，第二區剩下約40間廠家，新北市長侯友宜23日上午前往村田板金公司，關心從新莊遷廠到三重的現況，並頒贈48萬租金補助貼支票，鼓勵企業轉型為合法工廠，根留新北。侯友宜表示，感謝業者配合，翻轉國門鐵皮林立的印象。

新北市長侯友宜23日上午前往村田板金公司，頒贈48萬租金補助貼支票，鼓勵企業轉型為合法工廠（戴上容攝）

侯友宜23日上午前往三重區中正北路上村田板金公司關心遷廠後狀況，新北市議員李余典、王威元也都到場關心，侯友宜到場後先步入廠內關心員工們作業情形，後頒發48萬租金補助貼支票，鼓勵企業根留新北。

侯友宜表示，塭仔圳市地重畫案占地398公頃，過去2年多來市府每日動員7000人次，輔導6000家工廠搬遷，並提供媒合服務，例如：今年4月推出租金補助計畫、整合八大行庫協助業者度過資金缺口，輔導業者搬遷至合法產業用地外，也希望可以減輕業者資金負擔。

侯友宜說，他知道租金補貼是杯水車薪，感謝業者與市府並肩作戰，讓環境更好也讓企業永續發展，目前塭仔圳第一區搬遷率已100％，徹底翻轉搭機場捷運時，滿是鐵皮的印象，感謝業者願意根留新北，強化競爭力。

台灣村田板金董事長王再安表示，他於48年前從嘉義北上到北部當學徒，從此根留新北，後來有幸習得日本技術，18年前在塭仔圳租下朋友種蓮藕的土地，近來配合市府市地政策尋覓新廠，找了約10家廠房，最後順利落腳三重，此處不管租金、位置都非常適合，感謝市府從中的協助。

經發局表示，市府與新北市仲介公會合作，採專人專責方式，協助解決廠家搬遷問題，另也以招商一條龍服務，協助塭仔圳工廠加速申請新廠的建照、使照等相關行政程序，達合法轉型及永續經營目標；塭仔圳租金補助最高100坪，最多一坪200元，為期2年共48萬元，已經核定20家，目前申請中約10家。