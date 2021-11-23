富商情人寄百萬美金水晶洞 熟女拿房抵押貸款要收愛的禮物

中市40歲林姓女子在網路認識自稱是國外富商男子，他溫柔攻勢取得信任後，宣稱寄了價值百萬美金水晶洞當愛的見面禮，日後將來台相會。不久，林女接到自稱貨運公司聯繫指稱，需繳新台幣81萬餘元稅金，包裹才能放行。林女竟以房向銀行抵押貸款，準備匯錢，所幸，保七員警及時阻詐，循線在台南抓車手送辦。

林女掉進詐騙集團網路交友詐騙陷阱，假扮成國外富商，宣稱寄百萬美金的水晶洞要當見面禮。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

保安警察第七總隊第一大隊指出，林女掉進詐騙集團網路交友詐騙陷阱，詐騙集團成員盜用照片假扮成國外富商，在網路甜言蜜語追求林女，取信任後即宣稱為表達愛意，寄百萬美金的水晶洞禮物當見面禮，日後，他會來台灣相會。

詐騙集團一方面假扮富商、一方面又假扮貨運公司，與林女聯絡，宣稱包裹因故卡在海關，必須要繳交新台幣81萬8754元稅金，才能放行。

林女身上沒那麼多錢，竟把自己的房子拿去向銀行抵押貸款，在今年11月19日上午11時許到台銀豐原分行準備將81萬多元匯給對方。

行員發現相當可疑，通報派駐的保七員警關心了解，林女向警方堅稱，錢是要買水晶洞的，但是連賣方的名字都說不清楚。

員警查證林女要匯款的帳戶，發現該帳戶出現款項匯進、立刻被領走的特性，相當可疑，與林女溝通打開她的心防後，林女才說明，因網路富商友人寄送給她一份愛的禮物，不但水晶洞價值不斐，而且還塞滿百萬美金。

員警發現此為詐騙集團慣用手法，立即阻止林女匯款，規勸林女不要將以房子抵押借來的81萬多元血汗錢匯給對方，經聯繫詐騙集團帳戶當地銀行與轄區警方，經員警假扮林女向詐騙集團回覆已匯款到台銀的南都分行，並派人到場埋伏，當場逮捕前往取款的60多歲的柯姓車手，依法移送偵辦。