配合軍公教人員調薪，中原大學今(23)日表示，全校教職員工元旦起本俸、加給均調升4％，當中也包含約聘行政人員。

行政院核定111年度軍公教人員待遇調薪4％，是25年來最高調幅。中原大學提到，雖作為私立大學，且無特定財團支持，在以「人」為本之前提下，決議追隨政府腳步，與公家單位同步調薪。全校教職員工除本俸外，教師的學術研究費、職員的專業加給，也都同步調升。

中原大學指出，在少子女化浪潮下，中原大學新生註冊率連續兩年100％，辦學成效受肯定，特別是學士班註冊率自107到109學年度連續3年蟬聯全國公私立大學第1名、連續6年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第1名，連續6度共12年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，以及2020年學域論文引用影響力指標(CNCI)全研究領域排名全台公私立綜合大學第5名，無論在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現。

中原大學人事室強調，此次調薪對象除了編制內教師、職員及工友，也包括約聘行政人員，總數近千人，經校方及董事會達成共識，後續將依照教育部等相關主管機關來文辦理，自111年元旦起調薪4％。