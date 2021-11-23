國際獅子會300A2區為守護新北市民安全，捐贈住宅用火災警報器4,000只予消防局安裝使用，新北市政府消防局特於今(23)日上午10時假新北市政府消防局辦理捐贈儀式。

國際獅子會300A2區為守護新北市民安全，捐贈住宅用火災警報器4,000只予消防局安裝使用。(新北事消防局提供)

國際獅子會300A2區平時積極投入公益慈善及回饋社會不遺餘力。偶然際遇下得知新北市政府消防局積極推動老舊公寓裝設住宅用火災警報器，並優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶等弱勢家庭到府安裝服務，出於回饋社會，造福鄉里之心情，捐贈住宅用火災警報器4,000只，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之議題，同時幫助弱勢免於火災危害，使市民遠離災害、保障平安。

國際獅子會300A2區為守護新北市民安全，捐贈住宅用火災警報器4,000只予消防局安裝使用。(新北事消防局提供)

新北市政府消防局長黃德清表示：由衷感謝國際獅子會300A2區為消防人員救災安全及市民居住安全的努力付出，本次所贈住警器將全數用於辦理弱勢民眾到府安裝服務，同時希望能藉此產生拋磚引玉的作用，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關心弱勢族群居住安全；最後也呼籲居住5樓以下老舊公寓、透天厝之市民朋友應自主安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能增加逃生機會，且住警器價格便宜、免配線、易安裝，為了守護心愛的家人，請盡速至網路及大賣場購買並安裝於家中每個空間，讓住家更安全、更安居新北市幅員遼闊、人口眾多，政府力量有限，社會大愛無窮，也誠摰籲請民間及慈善公益團體熱心捐贈，共同挹注關懷弱勢資源，讓新北市民住的更安全、更安心！。