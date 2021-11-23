創下台灣第一本原創圖畫書改編兒童劇登上紐約藝術舞台演出的《Guji-Guji》圖畫書，在全球超過16種語言翻譯出版後，作者陳致元重新詮釋這個受孩子歡迎的鱷魚鴨故事，並創作續集，歡樂俏皮的鴨子湖故事，陪伴孩子用滿滿的自信和勇氣，面對環境的瞬息萬變。

陳致元表示，這個經典繪本故事，源自一次與幾位外國友人的旅行。在那次漫長的旅行途中，每個人都分享著彼此的故事。其中一位從小被白人領養的美韓混血兒，娓娓述道他在白人家庭、社會長大，遭遇過許多自我認同以及被人排擠的困境。

他深受震撼：「我希望孩子能學習包容不同的人與事物，以更寬廣的心胸去看待世界，因為每一個生命的誕生都是一種奇蹟，都值得我們的尊重。」回來後便創作了這個故事，獲得第15屆信誼幼兒文學獎「圖畫書創作」佳作獎，也開啟了二十年來精彩的童書創作生涯。

陳致元提到，每一次和小讀者分享這個故事時，總有小朋友睜大眼睛問：「Guji-Guji、蠟筆、斑馬、月光，再來呢？」孩子期待著陳致元能再多說點什麼關於他們在鴨子湖裡發生的故事。

一天天過去，先前點頭答應的小朋友們已經是大學生了，陳致元始終沒有忘記這個約定。暌別18年後，鱷魚鴨終於轉身蛻變，有別以往繪畫風格，用活潑亮麗的全新面貌和讀者見面，並創作《Guji-Guji不見了》，和孩子們分享更多湖畔的日常故事。

為迎接18年後到來的嶄新鱷魚鴨，信誼基金會特別在小太陽親子書房立體輸出，布置了鴨子湖的情境，親子拍照打卡上傳FB便可以獲得精美限量禮物。

上誼文化總經理陳麗玲表示，這隻鱷魚鴨將以全新面貌再度和孩子見面之際，首刷雙書聯賣加贈鱷魚鴨生日卡外，特別在信誼親子書房、誠品書店、蔦屋書店、台南市立圖書館等，規劃了一系列的親子故事分享和作者陳致元塗鴉見面會，邀請大小朋友一起來同樂。活動查詢：https://bit.ly/3HIym4F