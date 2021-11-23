物價持續飆漲，民眾抱怨不小，資深媒體人黃暐瀚提出9年前、馬政府時代，蔡英文曾說，如果便當吃不飽，就應該大聲地說出來，讓執政者好好思考政策錯在哪，把便當裡少掉的那塊肉還回來；如今便當更貴了，黃暐瀚也想問，現在如果吃不飽，是不是也該向蔡總統大聲要回便當裡的肉呢？

黃暐瀚今（23）日在臉書表示，2012年蔡英文剛敗選後，由於當時馬英九總統在屏東科大鬧出「一個便當吃不飽，那就吃第二個」風波，因此蔡英文被學生問到該議題時說，如果覺得便當吃不飽，就應該大聲說出來，「你（指年輕學子們）不是只是說，一個便當吃不飽，你也要開始關切這個社會的公共政策啊！」要勇敢站出來說這是錯誤的政策、這是錯誤的執政者，讓執政者好好地去思考，看政策錯在哪裡，「把你的便當裡少掉的那塊肉，還給你嘛，不是嗎？」

9年前蔡英文的這段話，如今回到自己身上，黃暐瀚說，現在的便當更貴了，便當裡的肉一樣越來越少，現在的人如果吃不飽，是不是也該向蔡總統，大聲的要回便當裡的肉呢？

黃暐瀚今在廣播節目中談及物價上漲議題。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

此外，黃暐瀚在自己主持的廣播節目「POP撞新聞」中表示，當年該名學生向馬英九反映的問題，到現在都還有，就是錢變薄了，以前5、60元的便當可以吃飽，現在量變少了。黃暐瀚也坦言，馬英九當時的回答確實不是很好，沒有體認到年輕學子是在跟他「求救」，結果淪為笑柄，這是他要承擔的；但現在再看這則新聞也相當有感，什麼東西都漲，「軍公教漲4%，玉米濃湯漲21%」、「一家漲價萬家漲」。

而當時蔡英文被問到此事時，笑說是「考古題」，接著邊看紙條邊回答，黃暐瀚質疑，為什麼需要看紙條？認為考古題應是常被問或是已經準備好答案的問題；且蔡英文說如果吃不飽應該大聲說出來、要回便當裡的肉，黃暐瀚指出，意思是如果東西漲價了，或沒漲價但肉少了，總統要負責把肉要回來。