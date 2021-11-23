最近常常覺得自己腦筋轉不過來、很容易忘東忘西，還經常恍神、無法集中注意力嗎？功能醫學醫師歐瀚文在臉書粉專指出，這種狀況稱為「腦霧」，臨床上許多人都有腦霧問題，常見的症狀有疲勞、記憶力差、容易焦慮易怒等，但有腦霧不代表大腦生病了，而是跟身體功能有關，可能出現的原因有6種，只要加以矯正就可以恢復正常。

歐瀚文醫師解釋，「腦霧（Brain Fog）」並不是一種醫學診斷，而是形容一個人注意力難集中、記憶力差，或難以進行邏輯性思考，腦霧的症狀也因人而異，其中最常見的症狀分別為：「慢性疲勞，精神狀況差」、「注意力難以集中」、「記憶力差，忘東忘西」、「輕微憂鬱，缺乏動力」、「入睡困難或失眠」、「感到焦慮、易怒」、「難以表達自己的想法」、「覺得迷失方向，感到困惑」。

而造成腦霧的原因也很多元，歐瀚文醫師便列出了6大可能因素：

1、飲食不均衡

大腦的思考與運作需要消耗大量的能量與營養素，現代人常食用過度加工的食品，導致微量營養素攝取不足，形成另一種形式的營養不良，造成腦霧發生。

2、慢性食物過敏

吃到慢性過敏的食物通常要經過1、2天才會有症狀，一般人不容易察覺。慢性食物過敏通常也跟腸漏症有關，想要改善就要同時調整腸胃，才能從根本解決。

3、女性荷爾蒙變化

很多人會說「懷孕會變笨」，實際上是因為體內的黃體酮和雌激素分泌量增加，加上身體不適，造成孕婦比較容易忘東忘西或注意力難集中，但這種現象通常在產後就會逐漸改善。而更年期女性也容易因為雌激素分泌減少，導致腦霧問題。

4、重金屬累積

汞、鉛等重金屬的毒性引發的腦霧，在臨床上也很常見，美國功能醫學權威Mark Hyman醫師就曾因汞中毒，經歷嚴重的慢性疲勞以及腦霧問題，長時間無法注意力集中，甚至連病人的名字都記不住，不過在排除體內重金屬、改變飲食與生活型態後就逆轉腦霧問題。

5、壓力過大

適度的壓力可以幫助人成長，但長期過大的壓力會影響體內腎上腺皮質醇分泌，連帶影響整個內分泌系統紊亂、干擾睡眠品質，削弱免疫系統的運作，並導致精神疲勞，也就是「腎上腺疲勞」。當身體感覺筋疲力盡時，大腦就更難騰出更多的空間思考、推理。

6、腸道菌相失衡

大腦與腸道間的運作有密切連結，當腸道菌相失衡，例如小腸菌叢過度增生，引起後續的體內發炎反應，造成腦霧、焦慮等症狀；而小腸菌叢過度增生通常也與壓力和高糖、高碳水的飲食模式有關。