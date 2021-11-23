台南區農業改良場去年起試辦打破傳統1、2期種水稻、3期種雜糧的型態，1公頃收益從10幾萬倍增到30幾萬，也減輕枯水期用水，農委會主委陳吉仲說，農委會每年編列150億元經費保價收購稻米，明年將編列1億元預算推廣期作改變。

農委會主委陳吉仲今天參加台南區農業改良場120周年場慶，他說，統計調查1000戶農家，專業農業戶所得達180萬元，顯示農業朝專業發展，農民所得絕對能逐漸提高，但台灣現在兼業農占7成，專業農僅3成，未來會透過專業引導，讓農民從事專業農業生產，農委會從旁輔導，由改良場協助技術，所有相關貸款、行銷也有專業農業、農民團體一起前進。

台南區農業改良場120周年場慶，邀請歷屆執掌改良場的場長們回娘家。(曹婷婷攝)

他也提到，目前傳統一、二期生產水稻、三期種植雜糧，並不能使農民收益增加，農改場研發改良期作，中間種水稻、前後期種雜糧、蔬菜、玉米等，讓農民每公頃收益從目前的1、20萬元增加到30多萬元。

陳吉仲說，針對期作改變，農委會明年將先編列1億元到全台灣各產區推廣，讓農民收益能夠增加，農委會保價收購的預算也能減少，這是可以得到雙贏的局面。