亞洲小姐選美冠軍出身的女星香港女星陳煒，外型亮眼、氣質優雅，更因演出主演陸劇《梅艷芳菲》，而被封為「小梅艷芳」，她在宮鬥劇《宮心計2深宮計》中飾演太平公主，表現精湛大幅拉抬人氣，該劇也成了她的代表作之一，陳煒2008年與台灣富商顏志行步入禮堂，但這段婚姻4年就告吹，事後她出外景來台，到龍山寺拜了月老求姻緣，日前傳出喜訊，陳煒在48歲生日這天被求婚，將與醫生男友陳國強再婚。

據《東網》報導，陳煒本月21日舉辦生日派對，被交往3年的醫師男友在派對上驚喜求婚，事後才得知男方為此準備了1整個月，朋友也都守約保密到家，讓陳煒大為感動，她隔天出席公開活動，也大方曬出3克拉鑽戒，表示戒指是好友設計的，由兩個戒指組成，鑽石採用「邱比特車工」呈現八心八箭，象徵著邂逅、鍾情、暗示、初吻等意義，周遭圍繞的碎鑽則代表她與未婚夫的愛情故事，別具意義。

當年陳煒樂嫁台灣富商顏志行，但4年就離婚，原因是雙方工作忙碌，夫妻間沒有相處時間，久而久之情轉淡，陳煒更表示老公很久沒碰她，她因此質疑自己的存在價值，而恢復單身8年後，陳煒隨《如果這樣生活》外景節目重返台灣這個傷心地，特地造訪龍山寺，拜月老求姻緣，就在她拜完後1個月，陳煒被拍到跟醫生陳國強牽手，隨後認愛，表示本來忙於工作的兩人，因緣際會下重逢，才譜出這段戀情。

陳煒在結束第一段婚姻後，前年曾經受訪，坦言當年她選擇了愛情，認為為了所愛之人能夠放棄一切，直言前夫曾是她的全世界，「沒想到…愛情會有結束的一天」，如今即將再婚，醫生未婚夫跟她一樣都是走過失婚低潮的人，兩人相知相惜，即將再婚，而陳煒讚男方是100分老公，目前還沒有安排婚禮與喜宴，她甜笑表示被求婚當晚睡不著覺，收到好多親友的祝福，她希望一一回覆眾人，「所以現在暈暈的」。