為促進我國混凝土的品質控制及發展，台灣科技大學攜手社團法人台灣混凝土學會，共同舉辦水泥砂漿工作性能競賽，提供國內各界一個混凝土技術切磋與交流平台，讓學子與參賽人士透過競賽，了解水泥基材料的可加工性和流動性，調配出水泥砂漿的黃金比例。

此次競賽共吸引全國13所大專院校、4所高中職及社會人士包括預拌混凝土公司及化學摻料公司等組隊參與，共157名選手參加。

籌辦活動的台科大營建系副教授陳君弢表示，比賽計分以流動性和穩定性為主，考驗同學們對於原料的了解和掌控能力。

陳君弢說，如果想要水泥砂漿流動快速，可能就會影響到穩定性，增強穩定性則反而可能使流速變慢，這些因素的交互影響要怎麼調和，都不容易，因此，學生們透過競賽不斷的練習與實作，是很好的幫助和學習。

陳君弢指出，台科大營建系同學們於大二修習混凝土實驗課程時，都曾接觸過水泥砂漿的調配，這次比賽讓選手們選配水、砂石、化學摻料、礦物填料等去攪拌，找出最佳的黃金比例，在填充時是不是能流動的最快、填充率是否最佳，且最後的砂漿拌成物不能析離，要經得起穩定性的考驗。

陳君弢提到，現今化學摻料於混凝土科技扮演著重要的角色，但往往相較於其他原料昂貴，如何控制成本也列在其中考量。因此，除了整體對於流動性與穩定性的評分，也設置了經濟設計獎。

台科大陳潔心同學表示，參加比賽前，在學校的混凝土實驗課就曾接觸過水泥、砂漿與混凝土，為了比賽花了許多時間不斷的練習和嘗試，透過這次競賽能更了解和控制不同的變因，尤其是材料成分、比例之間都會互相影響，流動性、穩定性都要兼顧很不容易，且拌和方式、時間都要拿捏，讓自己對於最基本的原料和性能控制有更深的認識。

台科大校長顏家鈺表示，舉辦這樣的實作比賽很有意義，且從高中職到社會人士都參與，大家可以交流技術，同學們透過實作互相切磋，也更了解原料的特性和未來工作上的應用。