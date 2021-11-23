據大陸海關資料顯示，今年前3季大陸貨櫃出口年增率高達241.3％，但在這成長背後依舊是「一箱難求」，最嚴重的時候，海運進口空箱量缺口達200萬標箱。據上海航交所的貨櫃運價指數顯示，本月12日中國出口貨櫃運價綜合指數為3232.37點，雖比上期（11月5日）下降1.6％，但該指數在去年5月還不到850點。

根據《人民日報》引述大陸業內人士指出，由於目前大陸國內仍有不少積壓訂單，貨櫃船裝載率仍處高位，短期內運價難以降下來。大陸交通運輸部水運科學研究院副院長賈大山表示，考慮到當前運價高漲，越來越多的貨主傾向簽訂長約來鎖定運價，讓長期協議在市場中占比逐漸提升，這有利於穩定供應鏈。

在供給端方面，中國貨櫃行業協會日前表示，隨著大陸造箱企業加大生產力道，班輪公司加快空箱回運，目前月產能已從以往20萬標箱提升至歷史最高的50萬標箱，大陸主要貨櫃生產企業新箱庫存已超過40萬標箱，新箱供給有較充足的保障。