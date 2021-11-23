據美國海軍學會新聞網(USNI)報導，澳洲22日與美國、英國簽署共享核子推進協議。這意味著澳洲在英美的助拳下，已朝建設核動力潛艦跨出第一步。對此，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）強調，發展核動力潛艦不代表澳洲有意尋求核武，未來潛艦將只安裝傳統武器而不會搭載核武。

USNI指出，美英澳簽署的《海軍核子推進資訊交換協議》(The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement, ENNPIA)，無疑是AUKUS協議的關鍵核心部分，協議分別由三個夥伴國家組成，分別為澳洲、英國與美國。

此前，美國總統拜登已先簽署備忘錄，批准此一協議。拜登在備忘錄中表示，「該協議將允許彼此合作，改善我們共同防禦態勢，進而支持我們在《北大西洋公約》下的利益；該協議也會加強AUKUS的3個締約國之間的安全夥伴關係」。

澳洲防長杜登則在聲明稿中表示，ENNPIA將讓英、美、澳三國首次交換機敏的海軍核子推進資訊。依據該協議，澳洲將在接下來的18個月內，針對交付核動力潛艦展開密集且全面地審核。

This morning I met with UK High Commissioner Victoria Treadell and US Chargé d’Affaires Michael Goldman to sign the AUKUS Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement. This Agreement formalises Australian access to highly sensitive nuclear submarine technology. pic.twitter.com/UtKYRl6PwS — Peter Dutton (@PeterDutton_MP) November 22, 2021

他也重申，雖然擁有核潛艦；但澳洲不會尋求核武，潛艦也只會裝備傳統武器，而不搭載核武。ENNPIA絕對符合澳洲的國際義務，這包括《禁止核子擴散條約》，而該協議也只允許美英澳分享海軍核子推進資訊，並不能轉讓任何核設備。

杜登解釋，針對研發、設計、製造、運作、監督或處理軍用反應爐，而需要的海軍核子推進資訊，締約一方可與他方進行交流或交換；雙方也可以採取相關行動，支援或促進此類交流。

USNI指出，事實上，ENNPIA只規範三方彼此共享關於海軍核子推進知識，關於海軍核子推進的相關設備、材料或技術轉讓，仍有待後續協議展開磋商。在結束18個月的評估期後，一旦了解澳洲海軍對核動力潛艦的需求與承諾後，就會再進一步談判協議並要求澳洲國內制定正式條約。後者過程包括提交國會，並由澳洲國會的條約聯合常務委員會審議。(Australian Parliament’s Joint Standing Committee on Treaties, JSCT)