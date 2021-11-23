據美國海軍學會新聞網(USNI)報導，澳洲22日與美國、英國簽署共享核子推進協議。這意味著澳洲在英美的助拳下，已朝建設核動力潛艦跨出第一步。對此，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）強調，發展核動力潛艦不代表澳洲有意尋求核武，未來潛艦將只安裝傳統武器而不會搭載核武。
USNI指出，美英澳簽署的《海軍核子推進資訊交換協議》(The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement, ENNPIA)，無疑是AUKUS協議的關鍵核心部分，協議分別由三個夥伴國家組成，分別為澳洲、英國與美國。
此前，美國總統拜登已先簽署備忘錄，批准此一協議。拜登在備忘錄中表示，「該協議將允許彼此合作，改善我們共同防禦態勢，進而支持我們在《北大西洋公約》下的利益；該協議也會加強AUKUS的3個締約國之間的安全夥伴關係」。
澳洲防長杜登則在聲明稿中表示，ENNPIA將讓英、美、澳三國首次交換機敏的海軍核子推進資訊。依據該協議，澳洲將在接下來的18個月內，針對交付核動力潛艦展開密集且全面地審核。
他也重申，雖然擁有核潛艦；但澳洲不會尋求核武，潛艦也只會裝備傳統武器，而不搭載核武。ENNPIA絕對符合澳洲的國際義務，這包括《禁止核子擴散條約》，而該協議也只允許美英澳分享海軍核子推進資訊，並不能轉讓任何核設備。
杜登解釋，針對研發、設計、製造、運作、監督或處理軍用反應爐，而需要的海軍核子推進資訊，締約一方可與他方進行交流或交換；雙方也可以採取相關行動，支援或促進此類交流。
USNI指出，事實上，ENNPIA只規範三方彼此共享關於海軍核子推進知識，關於海軍核子推進的相關設備、材料或技術轉讓，仍有待後續協議展開磋商。在結束18個月的評估期後，一旦了解澳洲海軍對核動力潛艦的需求與承諾後，就會再進一步談判協議並要求澳洲國內制定正式條約。後者過程包括提交國會，並由澳洲國會的條約聯合常務委員會審議。(Australian Parliament’s Joint Standing Committee on Treaties, JSCT)
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