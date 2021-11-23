新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，2020年初各地區旅運量出現斷崖式下滑，飛機製造商波音公司統計，疫情影響1年多，全球客運航班已穩步回升至疫情前的76％，但亞太地區（不含中國大陸）僅恢復46％墊底，台灣更只有疫情前的35％左右。

波音集團區域行銷董事總經理Dave Schulte指出，全球航空公司使用中的機隊數量是疫情前的85％，目前陸續恢復中，航班數增加主要仰賴單走道客機運量恢復。

波音分析，全球各地區的航班量與疫情前相比，平均值是76％，歐洲已恢復到91％，北美也恢復到88％，另外中國76％、中東71％、拉丁美洲68％、非洲67％，墊底為亞太地區46％。其中，台灣的客運航班雖有恢復，但仍不及2020年，僅2019年的35％左右。

波音表示，全球航空市場復甦由國內線開始，預計2022年復甦，2023年輪到區域航線，長程航班則在2024年。航空市場復甦關鍵，包括政府政策、旅客信心、航空公司策略，各國的新冠疫苗接種率也至關重要。

Schulte樂觀預估，2040年亞太市場的空中交通，將佔全球近半數的航空運輸，並驅動未來20年內價值3.1兆美元、1萬7645架全新飛機的需求。此外，貨機機隊規模將是現今的3倍以上，達到1160架貨機，包括全新貨機與客機轉貨機，以便支援多元的全球供應鏈並滿足電子商務的需求。

面對疫情帶來的衝擊與不同思維，Schulte說，波音飛機機艙內2至3分鐘可進行1次空氣循環，優於醫院水準，機艙內使用新科技確保清潔，並使用紫外線殺菌，另也會與客戶商討需求與設計理念，進行機艙設計。