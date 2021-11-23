櫃買系列業績發表會，在22日的「生技醫療」主題業績發表會後，今（23）日「半導體」主題業績發表會登場，由廣穎（4973）、長科*（6548）、意德士（7556）等3家上櫃公司參加，將以線上直播方式說明業績。

櫃買中心指出，台灣半導體產業具有強大的競爭優勢，隨5G、人工智慧（AI）及電動車等數位轉型加速，半導體產業之應用發展，備受市場期待；23日「半導體」主題業績發表會，邀請記憶體品牌暨模組廠廣穎（4973）、導線架大廠長科*（6548）、及半導體耗材廠意德士（7556）等3家公司與會；本周接續還有25日的「富櫃200」、26日的「5G應用」兩場次主題業績發表會。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題；各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站可供投資人查詢及點閱觀看。