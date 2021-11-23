少子化讓許多學校招生越來越不易，台中卻有私立小學逆勢砸重金購地！據實價登錄揭露，今年7月，南屯區台安段218、218-11地號土地，以總價7.79億元售出，該筆交易的地坪將近8200坪，為南屯區近7年來面積最大的土地交易！

同月，相鄰的218-5、218-8地號土地，也以2.74億元易主，經查兩筆交易的買家，皆為「財團法人私立明道普霖斯頓國民小學」，合計海砸逾10.5億元收購約1.1萬坪土地，貴族私校的大手筆，讓業界驚訝不已。

台灣房屋嶺東園區特許加盟店東陳裕方表示，這兩筆交易的總價雖然可觀，但換算土地單價僅9.5萬元，主要是該地為單純的農業區，並非具建築用途的「農建地」，因此價格相對低廉，約同區段農建地的3折價，買家後續若要設立學校，可能須進行土地變更。

陳裕方進一步分析，該地的區位條件不錯，緊鄰嶺東商圈及精科園區，與七期市政中心亦僅15~20分鐘車程，且該地周遭還有「VILLA-M」「北長永春」、「台中會II」等豪墅社區，逾70戶的別墅大案「國雄仰德大道」也預計明年交屋，因此區段不乏財力雄厚、重視子女教育的高資產客源，因而吸引貴族私校超前部署購置校地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，中部地區就讀私立名校的風氣極盛，尤其是台中「衛道」、「曉明」及「明道」三所私立中學，更是人人搶進的明星私校；本次購地的明道普霖斯頓國小，即系出明道中學，是許多中部家長心目中的理想學府，且在少子化的環境下，孩子們「人人皆貴子、個個是金孫」，家長更願意投注資源在下一代的教育上，因此明星私校的生源十分穩定，也衍生了購置校地的需求。

南屯台安段土地被明星私校相中，應是具備兩大優勢。首先是「土地廣大」，都會鬧區缺乏適合設校的萬坪大型素地，使私校向都會近郊尋覓地點；其次是「地理位置佳」，因私校「無學區限制」，學生來自中部各地，而該校新購置的土地，位居市中心、海線、屯區及彰化的中心點，往來各地都很便利，可方便學子通勤。

陳定中指出，早前北部的康橋國際學校，在新竹、林口設立校區時，就在當地房市掀起一陣旋風，因為有能力在子女教育豪擲重金的家長，購買力均非比尋常，因此周邊的豪墅買氣，也隨貴族私校的到來升溫；如明道普霖斯頓國小後續有進一步的設校動作，附近的高總價透天物件，也可望比照北部的「康橋經驗」，迎來一波「孟母購屋潮」。