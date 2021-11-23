台中市第二選區立委補選將於明年1月9日投票，藍綠兩黨候選人卯足全力衝刺中。港媒評論指出，現階段國民黨候選人顏寬恒較有利，因媒體人周玉蔻對顏的指控皆缺乏一刀斃命的力道，反增進顏的形象，並讓顏的曝光及聲量蓋過民進黨候選人林靜儀；林則因競選總部主委林佳龍與後援會總會長蔡其昌兩人曾有競爭關係恐待磨合，正陷內憂外患的她選情並不樂觀。

香港媒體《中評社》22日評論指出，周玉蔻近日對顏寬恒窮追猛打，然周的指控與爆料卻始終缺乏一刀斃命的力道，這不僅讓周的言論可信度愈來愈低，民眾也開始對顏的負面消息疲乏，甚至開始對這種抹黑的惡質選風感到厭惡，這些對顏都是加分的，甚至還可能「弄巧成拙」，讓顏的話題性、曝光度與聲量蓋過林靜儀，這是林的「外患」。

至於內憂的部分，評論分析，林靜儀競選團隊雖快速成軍，但其競選總部主委林佳龍與後援會總會長蔡其昌，兩人分屬不同派系，過去曾有競爭情結，在許多造勢場合上都刻意「王不見王」，為黨內埋下派系鬥爭的隱憂，也為自己的競選策略投下多頭馬車的變數。

評論表示，有黨政人士透露，林佳龍與蔡其昌都被視為2022年綠營台中市長熱門人選，兩人過去就在台中市長黨內初選有過競爭，瑜亮情結不言可喻，這次在林靜儀競選團隊內，一人責選務操盤、一人負責後援組織動員，也是在為自己後續政治發展練兵、求表現，讓綠營茶壺內的風暴隨時引爆，恐讓林陷入內憂外患的困局。