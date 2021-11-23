高雄市警方日前查獲一起利用名車詐領保險金的犯罪集團，偵辦期間又發現該集團放款給多名被害人，如果沒辦法償還，就會以暴力方式，逼迫被害人配合辦理信用卡及小額貸款等方式，這些款項下來後就被以王嫌為首的犯罪集團拿去，警方逮6人，依違反組織犯罪條例、強制罪等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

警方查扣被害人12張信用卡、50包毒咖啡包、電話、電腦等證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方組成專案小組調查，以31歲王姓男子為首的犯罪集團，過去成立租車公司，以低價買進名車，先保高額險，利用各種辦法讓車子失竊或是被撞，再向保險公司詐領保險，初估不法獲利超過千萬。

偵辦此案時，警方發現該犯罪集團又涉嫌小額借款給被害人，接著吸收他們為成員員工，要求被害人向銀行辦信用卡或小額貸款，如果不配合就會以暴力方式逼迫，拿辣椒水襲擊，逼得被害人乖乖就範，貸來的錢或是信用卡，就由王嫌等人使用，最後被害人也會因為還不出錢而信用破產，到沒有利用價值就被踢出該集團，甚至有被害者一個人就被逼迫辦9張信用卡，2個帳戶，借貸超過百萬元。

鎖定嫌犯後，警方於22日前往高雄三民區及台南市等多處，執行搜索、拘提，查獲該集團主嫌王姓嫌犯及集團成員等共計6人到案，並查扣被害人12張信用卡、50包毒咖啡包、電話、電腦等證物，全案依違反組織犯罪條例、強制罪等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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