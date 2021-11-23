【LIVE直播】15輪BNT疫苗一開放即額滿？ 陳時中親上火線說明｜2021.11.23 @中時新聞網

今日本土個案、死亡個案都加零，新增7名境外移入個案，自印尼、柬埔寨、德國、美國、越南、大陸入境，其中6人為突破性感染，有3人接種科興，其他3人則分別接種AZ、BNT及國藥疫苗。

境外移入新增7例。(指揮中心提供)

今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自印尼(2例，案16644、案16647)、柬埔寨(案16645)、德國(案16646)、美國(案16648)、越南(案16649)、大陸(案16650)入境，入境日介於今年11月8日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮官陳時中表示，今日境外移入個案中有6人為突破性感染，另1人調查中。6名突破性感染者有3人接種科興疫苗，其餘3人則分別接種AZ、BNT及國藥疫苗。

截至目前，國內共累計1萬6539例確診，分別為1,895例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。去年至今累計848死，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、太南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。