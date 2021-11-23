台中市政府市政會議23日進行109、110年「廉能透明獎」頒獎儀式，市府去年度共56個機關、總計93件提案參賽，最後14個機關獲獎；今年度共53個機關、總計72件提案參賽，最後14個機關獲獎。由市長盧秀燕頒獎表揚各獲獎機關，各機關積極推動行政透明化，具體落實「陽光政治」的施政理念，創造台中市優質行政環境。

市府政風處說，這屆獲獎作品涵蓋稅務、建管、衛生、環保、地政及公共工程等，是與民眾息息相關的業務，除積極推動行政業務透明化外，各機關也致力於數位化及系統化，提供民眾更便利快速的服務，如地方稅務局開發智能服務機台，連結官方網站及APP，提供民眾即時查詢稅務案件申辦進度，強化外部監督機制；中正地政事務所提供大眾透明的房地產資訊，建立友善購屋及投資環境等，藉由透明化及數位化服務，打造台中市成為智慧廉能標竿城市。

政風處表示，市長盧秀燕上任以來力求清廉執政，期許各機關除提供便民服務外，更要公開透明，「陽光政治」不僅是口號，而是具體落實在行政業務上。市府「廉能透明獎」參賽類別多元，除一、二級機關業務可提案一般參賽類，另設有公所廉能類，鼓勵各區公所針對現有業務推動透明化；另全國首創公共工程廉能透明機制類，由市府各機關就主辦工程案件導入透明化作為，完善工程整體生命週期。

政風處強調，市府各機關推動行政業務透明化，除提供民眾多元監督管道，也保障機關同仁避免產生觸法疑慮，藉由「廉能透明獎」鼓勵同仁公開透明，創造廉能政府，提升市民對於市政信賴感，讓台中成為清廉好城市。