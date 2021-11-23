壞特？te預告將於「2021臺北爵士音樂節」演出，並將新歌改編為爵士版本。（羅永銘攝）

壞特？te今出席「2021臺北爵士音樂節」宣傳記者會。（羅永銘攝）

金曲新人王壞特？te今(23日)出席「2021臺北爵士音樂節」記者會，預告將在音樂節演出新歌〈虧欠〉並將招牌歌曲改編為爵士版本。她回顧與老外男友分手後，曾神隱半年在家療傷，看很多書自我反省，還食不下嚥暴瘦7公斤，如今復原後她把握機會全力衝刺工作，也期待未來能迎接新桃花，她笑說：「雖然現在有禁愛令，但是我眼觀四面、耳聽八方」。

壞特？te在雙11光棍節推出新歌〈虧欠〉唱出情傷，她分享自己的療傷方式，是在家看很多書，並且回顧、檢討、感恩，「要靠自己，不是有人陪伴就可以解決的事情」。她情傷時吃不下太，痊癒後，食慾才慢慢回來，不過不再想吃很油的食物。

她將於12／4的爵士音樂節活動中演出，記者會上，她分享對爵士的熱愛，她說，大二那年列出夢想清單，第一件事就是學吉他，吉他老師帶領她入門學習爵士。而她因從小跟著爸媽聽張學友、翁立友等流行歌曲，剛接觸爵士時有些徬徨，「看似自由之前需要經過很多努力才能看起來毫不費力，而學到的收穫是它給我對未來的自由想像多了一個概念，創作自由的程度因爵士樂而不一樣」。

今年臺北爵士音樂節以「爵士就是生活Chill Jazz Cheers moment.」為主軸，11月27日起連續三個週末，分別在天母忠誠公園、臺北流行音樂中心南基地戶外廣場及大安森林公園音樂台登場，不只有金曲歌王蛋堡、金曲新人壞特？te、鄉民老婆吳卓源登台演出，更邀請歐洲、南美洲、日本等國際爵士好手帶來精彩表演。今記者會由臺北市文化局陳譽馨副局長、活動策展總召王爺(王斯禹)、演出嘉賓代表壞特？te和來自美國的音樂家Andrew Page，以及音樂會在地夥伴北流中心、天母、東門永康商圈等代表出席造勢宣傳。

節目依據演出場域的特色，以3大主題串起不同的爵士風情，11月27日天母忠誠公園場次以「Jazz ＆ Chill」為題，譜出異國風情濃厚的演出。12月4日於臺北流行音樂中心南基地戶外廣場，由新生代爵士音樂家帶來「Jazz ＆ Swing」，用新世代樂風的爵士樂帶來全新體驗。12月10日至12日大安森林公園場次，以「Jazz ＆ Relax」為題壓軸登場，為流行音樂與爵士樂的跨界融合，演出陣容包含第32屆金曲歌王SOFT LIPA（蛋堡）、擅長R＆B曲風的Julia吳卓源、充滿美國復古爵士樂精神的TPO踢霹歐爵士大樂團及2021金音獎最佳另類流行歌曲得主林以樂等。相關活動資訊敬請鎖定臺北爵士音樂節官方臉書和Instagram，更多臺北市文化活動請鎖定臺北市文化局-設計臺北 Design For Taipei臉書專頁。