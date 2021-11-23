1218四大公投案，農委會主委陳吉仲今上「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」。陳吉仲強調，台灣市場對台灣豬的需求比較高，含萊克多巴胺的美國豬肉至今都未進口。國內供應市場超過9成，台灣常民飲食，無論是滷肉飯、貢丸湯皆是使用本地豬肉。

他強調，豬、美牛一樣，都是按照國際標準進口，請大家不用擔心。

陳吉仲指出，2020年的台灣豬肉外銷，與前年相比增加一倍之多，讓口蹄疫拔針後建立起外銷產業鍊，推銷台灣前進國際，不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？

節目中，陳吉仲先以三色豆、香菜等議題，切入主題，推薦台灣農產品，也自曝自己是「火鍋加芋頭」的愛好者，教導大家如何用電鍋煮芋頭，同時也向民眾說明食安、農產升級，以及美豬進口等重要議題。

針對年底12月18日的公投案，在野黨把美國萊豬說是「毒豬」，陳吉仲也說，目前市場上的肉品都有清楚「標示產地」；台灣市場對台灣豬的需求比較。

陳吉仲提到，台灣依照國際標準，這是每個要加入國際區域經貿組織的國家，都必須要遵守的規則，才能在國際市場中有一席之地。

陳吉仲自小家中務農，也在節目上透露赴美攻讀博士要感謝父母辛苦養豬，家中經歷過口蹄疫災情導致負債。因此，感同身受農民的艱辛，希望能守護農民的權益，讓台灣農產肉品前進國際市場、促進產業提升，更是他從政的初衷。

陳吉仲也說，政府有完整的配套，讓農民收益提升、消費者食用安全，同時推銷台灣前進國際，是現在進行式！不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？

陳吉仲補充，若台灣在國際貿易的承諾不斷出爾反爾，傷害的不是國內單一政黨，而是台灣的下一代以及未來的國際貿易市場。因此呼籲無論農民或消費者，針對年底反美豬公投都該投下不同意票。