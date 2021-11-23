全球新冠肺炎疫苗兩劑覆蓋率邁向五成，但疫情仍持續延燒，問題癥結點在於現行疫苗皆是對付武漢株，而非目前主流印度株Delta，台大醫院團隊研發專利疫苗佐劑，設計出Delta變異株的關鍵抗原，並投入中和抗體與噴鼻疫苗研發，有助於避免突破性感染，即使未來再有變異株，也能立刻修改部分結構來因應。最快能於一個月內開發出針對Delta株的中和抗體試劑原型。

台大醫院研發鼻噴式疫苗，在小鼠實驗發現對降低上呼吸道的病毒量降效果十分顯著。圖黃立民提供

台大醫院今天舉辦第2代COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗開發新佐劑、新抗原、新投予途徑、中和抗體快速檢測記者會。台大研究團包含台大兒童醫院院長黃立民、台大醫學檢驗部張淑媛、台大獸醫系教授陳慧文，半年前開始投入研發噴鼻式疫苗，並設計出以Delta變異株的棘蛋白受體結合域（RBD）三聚體做為抗原，可以用來開發對抗Delta變異株的疫苗與中和抗體試劑。

研究計畫主持人黃立民指出，全球COVID-19疫苗已接種逾70億劑，但疫情仍未見盡頭，主因在於，目前獲核准的疫苗都採肌肉注射、且針對原始的武漢病毒株設計，而非主流的Delta，但病毒不斷變異，所有測量東西都失真，必須重新洗牌。

「最好的攻擊就是病毒一進來就開始主動攻擊，而不是等到病毒已經進到氣管一兩周後才開始攻擊」，黃立民解釋，自然感染的模式，就是病毒從鼻腔開始進到肺部，而傳統肌肉注射疫苗只能在肺部產生抗體，雖能降低肺炎重症風險，但上呼吸道仍存在病毒，還是會感染且傳染他人。

然而，噴鼻疫苗則模仿自然感染，在鼻腔就能產生獨有的IgA抗體，也能在下呼吸道生成IgG抗體，等於病毒一進到鼻腔就會開始被攻擊，能有效降低上呼吸道病毒量與病毒傳播，並減少Delta變異株的突破性感染。

黃立民表示，目前世界都將希望放在噴鼻式疫苗上，目前國際上有7家廠商正在研發鼻噴劑疫苗。台大團隊研發的噴鼻疫苗，運用自行研發的專利黏膜佐劑技術，初步透過小鼠實驗顯示，可有效提升小鼠血清中棘蛋白特異性抗體及中和抗體，優於目前的肌肉注射疫苗，有潛力對付任何變異株病毒。

至於噴鼻疫苗的使用對象，可從小孩到49歲成人，副作用是引起局部免疫反應，黃立民指出，理論上副作用會比肌肉注射疫苗還小，過去流感噴鼻疫苗曾發生顏面神經麻痺的副作用，但已知是佐劑是太強導致，研發上可完全避免。

此外，台大團隊設計的Delta病毒株RBD三聚體，可用於中和抗體試劑開發，黃立民指出，目前如要測出中和抗體，都必須到P3實驗室才能進行，但現在團隊開發出可測量Delta病毒株中和抗體的ELISA套組，以WHO的血清範本做測試可發現，測武漢株，中和抗體較高，但如碰到Delta株，抗體就會下降，可顯示對抗武漢株的抗體對Delta株無效，能正確反應第三級實驗室的中和抗體，不需進P3實驗室就能檢驗，預計1至2個月後可開發出試劑原型。