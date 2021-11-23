影》帽T殺手晃龍山寺影像曝光 想塞「作案衣物」給遊民遭拒

帽T殺手龍山寺2度變裝 全身高檔名牌全丟趕往桃機

新店咖啡商人命案，凶嫌「帽T殺手」計畫縝密，只花10秒完成狙殺、4小時就潛逃出境。不過看似完美的殺人計畫竟錯在最後一步？律師李怡貞一看到「搭機潛逃」，忍不住脫口：「要隔離啊大哥」，更調侃這殺手恐怕「電視看太多」。

警方調查發現，帽T殺手昨（22日）8時許在新北市新店區僅花10秒開4槍，行刑式槍決掉何姓咖啡商，之後棄車、搭計程車到捷運龍山寺站、再搭計程車到桃機出境，中間2度變裝，全程僅花4小時，且態度從容，顯見其預先安排縝密計畫。

不過律師李怡貞在臉書發文：「我看到殺手潛逃出境而且坐飛機，就覺得他真的是電視看太多了，要隔離啊，大哥！等於預先坐牢了啊哈哈哈哈哈，現在那麼少人在出國，還被定位的清清楚楚，白換裝了…」。

一語中的的發文戳中網友笑點，紛紛回應：「這是本日最好笑的新聞」、「這個好笑」、「太好笑」、「笑翻」、「史上最笨，容我大笑，哈哈」、「電影不是都演搭快艇的嗎」、「正所謂擒賊得來全不費功夫 疫情下的另一種擒拿術」。不過有網友質疑「帶得回來嗎？」，李怡貞認為若對岸想留著殺手「也很好」。