竹南警分局查獲林姓男子涉嫌連續行竊便利商店包裹，贓物項目琳瑯滿目。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局查獲林姓男子涉嫌連續行竊便利商店包裹，贓物項目琳瑯滿目。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮1家便利商店，近日連續發生多起客戶網路訂購貨品，指定在該便利商店領取，包裹卻離奇被竊事件，轄區竹南警分局後龍分駐所獲報詳細查閱監視器後，鎖定1名林姓男子涉嫌專門以假名訂貨，利用便利商店繁忙時機，乘店員不備，竊取店內待領包裹，日前拘捕林某到案，查出涉案至少6起，範圍涵括竹南、後龍等區域，警方詢後已將林嫌依法送辦。

警方表示，年關屆近，許多網路通路銷售熱絡，多利用便利商店指定收受地點，林嫌經過觀察，得知部分便利商店貨物包裹數量龐大，店員常無法全時看管，認為有機可乘，於是利用便利商店生意繁忙時間，佯裝成領貨客人，攜帶大型紙箱當做掩護，暗中將包裹裝入紙箱內竊走，造成店家損失。

竹南警分局後龍分駐所日前接獲轄內1家便利商店報案指稱，店內包裹被竊，員警據報調閱店內監視器，鎖定1名可疑男子手持大型紙箱進入店內，行跡可疑，經清查，分局其它轄區內也有多家便利商店也發生包裹遭竊情事，都有類似可疑男子進出店內，銷定林姓男子涉有重嫌後，日前將林拘提到案。

林某到案後坦承，他先是以假名向廠商訂貨，指定貨物包裹送達特定便利商店後，再前往便利商店領貨，乘店員不備竊走包裹。警方經清查，受害店家遍及竹南、造橋、後龍、苗栗等地區，被竊貨品包括LV皮夾、皮帶及Apple耳機、血壓機等11件高單價商品，目前尚有商品無人指認，警方呼籲受害店家盡速與竹南警察分局後龍分駐所聯繫指認領回。