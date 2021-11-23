地處北極的格陵蘭(Greenland)政府周一指出，已經撤銷了中國一家礦業公司在靠近首都Nuuk附近的鐵礦石庫藏的開採牌照。此舉打擊了中國企業試圖在資源豐富的北極地區取得立足點的努力。

中國的俊安集團(General Nice)在2015年取代了破產的倫敦礦業(London Mining)，取得了Isua礦場的控制權。俊安成為首家在格陵蘭取得採礦權的中國企業。

格陵蘭為丹麥所屬的自治區，擁有豐富礦產。而由於氣候暖化，開啟了水道，讓該北極島的資源得以獲得開發和利用機會。

格陵蘭政府指出，該礦場處於閒置狀態，俊安沒有支付約定的擔保金，因此撤回牌照。一旦俊安交回許可權，格陵蘭會將之重新提供給感興趣的公司。

目前格陵蘭政府要求俊安歸還所有的地質資料，支付保證金剩餘款項的150萬丹麥克朗(約22.6萬美元)，並清理好該礦區。

在2013年取得開採許可權的倫敦礦業，最初計畫雇用2000名中國工人進行挖礦工作，目標是每年向中國供應約1500萬噸鐵礦石。

格陵蘭在今年禁止了鈾礦開採，阻止了Kuannersuit地區的礦區開發，該地區為全球最大的稀土礦場之一，並且部分地為一家中企所擁有。

俊安集團曾在2016年試圖從丹麥購買格陵蘭島的一座廢棄的海軍基地，但當時消息人士告知路透，出於安全考慮，丹麥當局否決了該提議。