二崙鄉一處肉鵝場感染禽流感，肉鵝突然大量死亡，雲林縣動植物防疫所昨（22日）撲殺1707隻肉鵝，農委會動植物防疫檢疫局檢出該場病毒與8月間在雲林麥寮鄉路旁的死鴨是同一種H5N2病毒，它的亞型與台灣流行的病毒株不同，但與韓國株相同，研判透過候鳥遷徙傳入。

雲林縣二崙鄉一肉鵝場71日齡的肉鵝被檢出「新型H5N2亞型高病原性禽流感」病毒，1700餘隻遭全面撲殺。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣去年全年撲殺21場禽流感案例場，今年以來撲殺12場，二崙鄉一肉鵝場71日齡的肉鵝日前被檢出「新型H5N2亞型高病原性禽流感」病毒，1700餘隻全面撲殺，是本縣第12場，全台的第15場。

雲林縣的養禽場都在飼料桶外加裝圍網防止野鳥啄食。（周麗蘭攝）

今年八月間，有死鴨曝屍於麥寮鄉路旁，化驗證實感染禽流感H5N2病毒，但與台灣禽場流行的H5N2禽流感病毒株不同分支，比較接近韓國2020年、2021年在野鳥與家禽場發生的病毒。

雲林縣防疫所指出，二崙鄉肉鵝感染的H5N2病毒型別也與日本、韓國爆發的病毒屬相同，縣府從10月起啟動秋冬強化禽流感防疫相關措施，包括家禽場健康調查、監測工作、擴大消毒作業，防範禽流疫情大肆爆發。

防疫所說，本次二崙鄉肉鵝場感染新型H5N2亞型禽流感病毒，顯示病毒透過野候鳥傳播機率高，最近天氣溫差大，進入候鳥北返季節，家禽業者務必提高警覺。

防疫所呼籲養禽業者，加強禽場的防鳥設施、禽舍環境清潔，適時調整場內通風保溫設備，落實門禁管制及人車、場區、器械消毒工作，若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡，應立即通報鄉鎮市公所或防疫所，及早處置防範疫情擴散。