《教父》傳奇導演法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）的《小教父全新4K完整導演版》即將在台上映，礙於疫情限制無法親自來台，柯波拉特地於21日在「金馬電影大師課」跨海熱線，連台灣名導魏德聖都化為小粉絲親臨聽講。柯波拉透露正在讀《紅樓夢》，未來有機會將元素融入創作裡，也希望有朝一日可以來台跟大家面對面對談，他親切地對台灣影迷說：「雖然我們距離遙遠，但我們的心很近。」

《小教父全新4K完整導演版》描繪藍領與白領間的階級惡鬥。（双喜電影提供）

魏德聖表示《小教父》中的「小黑幫」元素因貼近自己小時候的成長環境，讓他覺得非常有親切感，最喜歡的就是一票年輕演員聚集一起演群戲，片中一堆明星日後也都在影壇各領風騷，回頭看他們青澀時期，相當有感觸。魏德聖也請教柯波拉導演當時是怎麼引導這些新進演員，柯波拉表示：「我以前在劇場，因此喜歡花比較多的時間用劇場遊戲的方式跟大家擦撞出火花，而不是一直演，這樣才會有新鮮感。」

《小教父》是木村拓哉心中第一名的電影，還曾多次穿著該片T-Shirt。（双喜電影提供）

1983年上映的《小教父》雖大受歡迎，但柯波拉表示很多人問他為何有些小說的場景沒在電影裡出現，也曾透露於孫女的課堂陪她的同學看原先版本時為此感到尷尬，因此覺得有責任讓電影更忠於原著，而展開重新剪輯的大工程，除了加長畫面，配樂也重新調整過，為了更貼切當時年輕人喜愛的音樂，將原先父親卡邁柯波拉（Carmine Coppola）製作的一些配樂改換成貓王的歌或搖滾樂搭著《亂世佳人》的元素讓電影更加浪漫，讓鐵粉魏導相當期待。

柯波拉提及自己很喜歡拉全家人一起參與電影製作，女兒蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）2003年憑《愛情，不用翻譯》榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎，並且是第一位入圍奧斯卡最佳導演的美國本土女導演，當年她在《教父》首次以嬰兒亮相後，又在《小教父》客串跟麥特狄倫要錢的小女孩。談到太太在他拍片低潮是否會給予安慰時，柯波拉笑道：「太太會要我把剛剛發牢騷的那句話再說一遍。」還特別將鏡頭轉給太太，讓影迷笑翻。

《小教父》當年上映圈粉無數，主角之一的麥特狄倫（Matt Dillon）在日本颳起旋風，連男神木村拓哉都視他為偶像，單寧夾克、牛仔褲等穿著打扮啟蒙了木村拓哉的時尚美式風格，演出1994年日劇《青春無悔》的一大原因，就是因為題材跟《小教父》很像。

木村拓哉還多次在演唱會表演由史提夫汪達（Stevie Wonder）所演唱的《小教父》主題曲〈Stay Gold〉，去年疫情剛爆發時，還在網路跟大家推薦他心中第一名的電影就是《小教父》，並且在今年初發起穿著電影T-Shirt到拍攝現場的活動中，兩度穿著以《小教父》海報設計的衣服，不愧是死忠鐵粉！《小教父全新4K完整導演版》將於12月3日在台上映。