韓國政府中小企業處與韓國AFA亞洲餐飲協會所合辦的世界廚藝大賽，至今年已進入第8屆，2021年AFA世界廚藝大賽於11月4日、5日在韓國昌原市國際會議展中心舉行，苗栗縣君毅中學派出餐飲科老師強棒參賽，以法國長桿麵包勇奪麵包組金牌，消息傳回讓全校師生與有榮焉。

苗栗縣君毅中學餐飲科教師參加今年韓國世界廚藝大賽，以法國長棍麵包勇奪麵包組冠軍。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

據君毅中學表示，今年參賽的國家地區，包括主辦國韓國及蒙古、台灣、俄羅斯、中國、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、印尼、印度等共計11個國家參賽，參賽選手約1100人，參賽組數1450組， 其中烘焙現場及展示組有750組，料理現場及展示330組，飲調（咖啡及調酒）組370組。

苗栗縣君毅中學餐飲科教師參加今年韓國世界廚藝大賽，勇奪麵包組冠軍。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

據悉，韓國因為近期疫苗接種第二劑已達一定普及率，所以今年AFA世界廚藝大賽，照常於昌原市會展中心舉辦。今年除現場比賽外，也同步採取視訊比賽，透過視訊方式讓無法進入韓國比賽的選手，能順利進行比賽，讓世界高手彼此在居住國較勁，也是一種不同的經歷與收穫。

今年，台灣共有23個大學、139組作品參加比賽，社會組也有多組報名參賽，韓國與台灣在廚藝技術上互相切磋一直非常緊密，因為疫情影響，今年已是第二年無法互訪，期待來年疫情結束，雙方能再度開展更多元合作，共享廚藝技術精進的成果。

參賽的君毅中學餐飲科教師組，都是學有專精各有所長，在這次比賽充分展現深厚餐飲功力，依照食材特性，融合中餐廚藝與烘焙專業，精心巧妙研發「法國長棍麵包」一舉勇奪金牌，除讓世界美食界認識苗栗在地好食材外，更肯定台灣職人世界級精湛烘焙專業。