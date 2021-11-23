中鋼導入「台灣智慧財產管理制度」，對此，中鋼董事長翁朝棟表示，營業秘密的盤點與管理是TIPS中規定要執行的項目，中鋼剛通過TIPS驗證審查，代表中鋼已經建立了制度和管理系統，接下來要做的就是落實執行。且中鋼技術部門及企劃部門會積極協助、督促各一級單位，做好各單位營業秘密的盤點和管理，落實營業秘密保護和守護，並提升中鋼的產品競爭力。

翁朝棟說，中鋼是傳統產業中申請專利最多的企業，累計2020年底申請專利有效件數達到874件，已連續7年獲得經濟部智慧財產局專利領證前十大企業，也是居傳統產業之冠。

翁朝棟強調，中鋼導入這項制度，最大的意義是，具有可提升專利品質、保護研發成果、降低營業秘密外洩及降低智慧財產權遭侵權的風險等四大功能，以確保中鋼發展精緻鋼品的研發成果，最近日本製鐵因電磁鋼片產品疑似遭侵權，控告大陸寶鋼和日本豐田汽車，就是一個例子。

中鋼今年建廠邁入50週年，除了將「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」列為經營發展雙主軸外，也積極進行各項精緻鋼品及尖端技術開發，其中涉及諸多智財管理議題，包含專利分析、布局與授權，以及營業秘密保護等，能夠在今年11月通過TIPS導入的驗證審查，對於已成立50年及致力提升下一個50年營運競爭力，具有特殊意義。