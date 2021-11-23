「元宇宙軍團」日益壯大！LED封裝大廠億光（2393）搶攻元宇宙商機，除身為宏達電（2498）供應鏈外，VR／AR新案明年亦有望「試水溫」，股價23日亮燈漲停，LED族群大展補漲氣勢，榮創（3437）、光磊（2340）勁揚6～8％；惟反觀前波強勢股鈺創（5351）出關日一度殺至跌停、宏達電也重挫逾7％，題材熱炒、資金高速輪動急尋落角處。

元宇宙燒進LED族群，億光22日宣布元宇宙新案眾多，主要為不可見光產品，不可見光營收占比目前已逾三成，且預估明年就有望見到業績貢獻。此外，紅外線加上感測器，亦可應用於穿戴裝置，創造更細膩的可視環境，未來AR、VR應用有望愈趨多元。

LED族群跟上台股熱門題材，23日集體強勢表態。億光搶搭「元宇宙飛船」，股價跳空漲停，攻上57.3元、追平9月1日前高價位，盤中成交量已衝上近萬張，創逾三個月新大量、LED廠泰谷也爆量漲停。

感測元件大廠光磊則是搭上第三代半導體題材，股價盤中一度攻高至漲停價66.2元，攀上逾21年來高，股價連五紅；榮創、鼎元、光鋐、佰鴻、艾笛森、富采漲幅則落在2～7％間。