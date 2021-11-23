一位32歲從事服務業的男子意外受傷後、雙臀部痠痛難解，經診斷為雙側髖關節缺血性壞死，他擔心太年輕、進行人工髖關節置換術會有使用年限問題，嘗試水介質震波治療，沒想到一個月後即有修復壞死組織的效果，疼痛也明顯改善。

活力得中山脊椎外科院長楊椒喬指出，患者經檢查鑑別診斷亦確認為雙側髖關節缺血性壞死，走動或過勞時雙側臀部明顯感到痠痛不適，已嚴重影響生活，雖曾赴其他醫院診治，都建議手術治療。

楊椒喬表示，進行人工髖關節置換術的患者，須面對髖關節置換術的手術風險及預後較長的問題，且人工髖關節有一定的使用年限，年紀較輕者，有再次接受髖關節置換術的機率。考量該男的年紀，延後他接受人工髖關節置換術的時程，建議他嘗試水介質震波治療。

水介質震波治療特色是利用機器產生的高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼或軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復的功能，並紓緩疼痛。

該男在接受2至3次、每次約24000發的骨癒合震波治療後，經X光檢查即可見雙側髖關節均出現明顯組織再生與修復，男子亦感覺疼痛感改善很多。楊椒喬提醒，雙側髖關節缺血性壞死患者，越早治療效果越好。