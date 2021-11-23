台中市東南區長期被視為後站落後地區，市議員邱素貞等人23日於市議會質詢說，為提升東南區景觀平衡區域發展，建議市府將在地產業經濟、文化、休閒全面升級，串連文教場域及水綠空間，創造東南區「文學園道」，吸引外來遊客。都發局長黃文彬強調，持續翻轉東南區舊城區；藉由「城南之心計畫」，結合校園打開及園道系統創造連續的綠蔭步道。

市議員邱素貞、陳淑華等人，今天於市議會都發建設水利委員會業務質詢指出，台中市東南區長期被視為後站落後地區，經濟及景觀發展停滯不前，嚴重影響地方繁榮。直到2020年9月10日大智路打通啟用，以及綠空鐵道計畫的空間效益，才讓東南舊城區翻轉露出曙光。邱素貞希望市府打鐵趁熱，提升東南區景觀，平衡區域發展，

邱素貞指出，東南區有多條綠園道，其中沿著興大綠川旁的黑板樹廊道銜接阿勃勒廊道到228紀念公園、東峰公園，緊接著是東光園道至終點樂成宮，這條東南區的綠色廊道，景色相當宜人。

邱素貞說，改造南區綠園道系統環帶，結合校園圍牆打開，創造「綠校園」，並串連東南區公園綠地，結合中興大學周邊大里溪大康橋計畫、綠川下游改造計畫等，串接舊城中區的政經都心與東、南區的城南生活圈，將東南區打造成為人文薈萃的「文學園道」，成為「東南草悟道」，創造商業產業新契機，媲美西區「草悟道」。

黃文彬表示，盧市長任內大智路打通，已成功翻轉後站生活圈，都發局為延續綠空鐵道計畫振興中、西區的空間效益，並持續翻轉東區、南區舊城區，110年初向營建署提出「臺中市城南之心計畫」，爭取競爭型補助計畫，藉由「城南之心計畫」，結合校園打開及園道系統創造連續的綠蔭步道，串接舊城中區的政經都心與東、南區的城南生活圈。此一構想獲得營建署「城鄉風貌及創生環境—競爭型補助計畫」補助。

黃文彬說，考量中興大學、興大附農、東峰公園、國光國小、國立台中圖書館等文教用地，東南區雖然人文薈萃但空間卻未有效串連、整合，因此以打造城南「文學道」為空間主題向營建署提出「城南之心計畫」，藉由本計畫將結合興大園道、立德園道、東峰公園、國光國小校園圍牆打開創造「綠校園」及街角文學廣場，塑造與市民共享的環境教育場域，並串連大智公園、及東峰公園、立德東街綠園道打造生態休閒綠軸帶，帶動東南區更新再造。

「城南之心計畫」預計於111年底完工，竣工後亦將串連中興大學周邊大里溪大康橋計畫、綠川下游改造計畫等，將東南區打造成為人文薈萃與生態樂活兼俱的人文休閒軸帶—「文學道」。