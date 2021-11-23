今天本土疫情持續＋0，而國內第二劑疫苗涵蓋率達到48.9%，第一劑疫苗覆蓋率也接近八成。民眾好奇，是否有機會再降低全國警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，再來就是春節，12月就時去年秋冬方案執行時間，不會有大幅度放寬。

原訂全國二級警戒11月29日將到期，但指揮中心透露，將會持續延長二級警戒，對於下一個階段會放鬆的禁令有哪些？

陳時中表示，目前沒有特別要開放的項目，因為再來已經12月，也將面臨春節，大約是去年秋冬方案執行時間，因此不會有大幅度的放寬。