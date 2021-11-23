捷智商訊(6816)以台灣獨家「自動化法規報表」平台，提供客戶自表、跨表檢核及自動申報的技術，今年再取得三大銀行指定採用，今年以來新客戶數年增5到7成，預計今年營收及獲利可望有5成以上成長，明年期望有機會送件申請上櫃。

捷智商訊今天舉辦金融監理科技2021年高峰論壇，公司指出，歐盟、新加坡、香港等金融國際金融中心為首，近年迅速發展的RegTech受到關注，國際金融協會認為，監理科技可以大幅降低金融機構在面對法遵日新月異的變革所需成本和潛在風險，讓大量資金運用於更具生產力的運作，增加金融機構效率與品質進提高市場競爭力，是未來國際金融不可避免的兵家必爭之地。

金管會近年來亦積極鼓勵國內金融業者加速導入金融監理科技，透過大數據分析、人工智慧、流程自動化等技術與知識的引進，提高資金運用效率並滿足監理規定與法規遵循。

捷智商訊董事長林群國表示，國內的金融法規遵循科技解決方案尚未跟進國際市場趨勢，耗費過多的人力資源執行仍難以避免系統中的風險，捷智商訊自動化法規報表平台、智慧法遵管理系統、防制洗錢及打擊資恐系統等技術，同時整併客製化的金融企業諮詢顧問解決方案服務，是國內金融監理科技與國際趨勢接軌重要推手。

捷智商訊「自動化法規報表」平台可說是獨門生意，繼去年取得三家純網銀訂單後，今年再接獲兆豐銀行、上海商銀及玉山銀行的訂單，另外，包括第一金證券、兆豐產險也成為新的客戶，今年新增客戶數較去年增加5到7成，公司也持續拓展壽險、投信等客戶。

捷智商訊今年前3季稅後淨利0.2億元，年增67％，每股盈餘1.65元，前10月營收1.4億元，年增50.69％，全年可望達到50％年成長率。由於改為訂閱制收入，今年經常性收入較4年前成長10倍，客戶黏著度90％，因此，各季的營收會越來越平均，2021年營收、獲利可望創新高，公司也在準備上櫃之路，期望明年有機會送件興櫃轉上櫃。