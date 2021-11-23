被封為「日文女神」性感網紅長瀨昆妮，擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，日前她與連千毅、鄧佳華等人主持直播時，創下86萬的驚人觀看次數，超火辣的穿搭立即吸引網友的目光，她也因此再度爆紅。而經常透過社群平台與粉絲們互動的長瀨昆妮，近日也曬出一張外出用餐的照片，令人眼睛不知道該看哪。

粉絲團受到92萬人追蹤的長瀨昆妮，近日為了宣傳個人FB，特別於21日轉發個人FB的貼文並PO文表示「老師的個人臉書趕快追起來」，只見照片中她頭戴著帽子，身穿黑色上衣，對著滿桌的食物準備大快朵頤，但上衣超低胸的性感設計，使她飽滿北半球立刻乍現，立即引起粉絲的目光，紛紛留言「不追臉書，追老師」、「真的好大」、「托在桌上卡輕鬆」、「眼神是該看哪裡」、「讓我封你為正妹大胃王」「我也想跟小姐姐吃飯」、「只有我看無法專心看美食嗎？」、「比她胸前的兩個碗公還大」、「美女老師真辣」，吸引網友熱烈討論。

長瀨昆妮身為連千毅的女愛徒，昨日同樣登上直播賣商品，當時的她穿著黑色的細肩帶小洋裝，而傲人的上圍似乎太過豐滿，使胸口的拉鍊無法完全拉起，但長瀨昆妮又必須化身小幫手不時彎腰拿東西，邪惡的雙峰曲線也意外呼之欲出。另外，昨日她也以火辣的深V穿搭現身北檢，同樣令網友們大噴鼻血。