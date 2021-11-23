昨天湖人詹姆斯(LeBron James)和活塞史都華(Isaiah Stewart)出現肢體接觸，後者遭詹姆斯揮肘受傷血流滿面，不斷要上前找對方理論，好在他被多人架住，才沒讓衝突升級，另外詹姆斯直言他只想道歉。而昨天有鏡頭拍到球員通道出口站著湖人球星安森尼(Carmelo Anthony)，疑似要阻止史都華從通道衝出。

Carmelo Anthony to the ref : “He (Isaiah Stewart) not coming this way”



*seconds later*



Carmelo Anthony to Cory Joseph: “Why are you over here?”



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ONV1vZjlVw — nick (@nsitto2) November 22, 2021

史都華受傷後遭到工作人員架住，但他幾度逮到機會再暴衝，最後甚至直接衝進球員通道，不少人都怕他繞到另一邊再出來，好在這事並沒有發生，而在史都華「暴衝」期間湖人的韋斯布魯克(Russell Westbrook)也被吹1次技術犯規，反而安森尼平心靜氣，試圖緩和局面，還一度站在球員通道出口。

當時安森尼正在與裁判談論史都華，安森尼說：「他不會從這邊過來的。」相信安森尼只是想阻止對方衝出來，並沒有想延續衝突，而兩人話講到一半活塞約瑟夫(Cory Joseph)也出現，希望能防止隊友的失控行為，但安森尼看到他卻無奈表示：「你怎麼在這裡？」似乎認為他一個人就夠了。

不過約瑟夫的行為大受裁判讚許，裁判佛斯特(Scott Foster)就說：「在史都華離開球場後約瑟夫預測他可能會繞到後面進入對方替補席。所以約瑟夫打算到湖人通道攔住他，事實上我對約瑟夫說，這樣做很不錯。」相信兩人都是想防止衝突升級，畢竟當下史都華真的氣到快瘋了。

之後安森尼談到衝突說：「我們意識到，我非常清楚場上發生什麼。當時我在板凳上，所以我能一直觀察，也感受到場上能量。我只想把大家聚在一起，對他們說些話，就是讓他們知道我們發生了什麼事，我們需要支持彼此，團結一致，做我們該做的事，在那場混亂之中，我們就是保持所有人的鎮定自若。」