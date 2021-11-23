高市三民二分局陽明派出所1名黃姓警員今（23）天清晨被人發現陳屍在住家大樓地下室3樓，由於黃員原本服今早5時至7時勤務，卻未簽到上班，警方通知黃員妻子，黃妻在地下室發現丈夫在車中尋短身亡；據了解，該名年近48歲的黃姓警員，平常勤務正常，疑因夫妻感情因素一時想不開輕生，分局將協助黃員家屬處理後事事宜。

三民二分局表示，陽明派出所黃姓警員原本應在今日上午5時至7時擔任備勤勤務，但遲至5時10分仍未簽入上班，派出所同仁於是去電聯繫黃員妻子，黃妻在住家找不到丈夫，最後在自家住宅大樓地下3樓停車場，發現丈夫倒臥在車中，車子有燒炭架及燒炭痕跡，黃妻緊急通知119救護，但黃員到院前已不幸死亡。

警方表示，初步研判黃姓警員在車中輕生，上午報請高雄地檢署刑事相驗完畢，家屬對於檢察官提示並認定相驗結果均未無異議。

三民二分局表示，黃姓警員本身無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場上亦無異狀，和同事之間相處融洽；警方指出，該案因涉及員警個人及家庭隱私，因家屬情緒悲傷，分局尊重家屬，不便代表對外發言，分局也將全力協助家屬處理黃員撫卹及後事。

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