桃園一家超商店員21日因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文因臉書貼文並未談論此事，反而貼出到屏東參加活動照片，引爆網友怒火，在民怨沸騰下，蔡終於在22日臉書發文。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己有收到一位五年前支持蔡英文的年輕媽媽來信，並附上2016年蔡英文競選影片的連結，直言五年過去了，要保護小孩好難。

黃暐瀚昨（22日）在中天政論節目「大新聞大爆卦」中表示，現在蔡英文最重要的任務就是「四大公投」、「陳其邁連任高雄」和「鄭文燦選總統」這三件事，但是他要勸蔡英文「請意識自己是中華民國的總統」。

黃暐瀚接著在節目中秀出小英2016競選影片，稱這是一個年輕的媽媽寄給他的影片，這位媽媽跟他一樣有三個小孩，先前是支持蔡英文的，可是這五年過去，這位媽媽卻發現，「我現在要保護小孩好難」、「想起五年前自己是以怎樣的心情，把票投給蔡英文」。黃暐瀚認為，綠營支持者打從心底無怨無悔支持民進黨，可是五年過去了，卻沒有變更好，但又不能說出口，因為這樣就會變成挺國民黨，或變成中共同路人，所以心裡很痛苦。

黃暐瀚直言，「蔡總統，您讓人民痛苦了」，蔡英文如果要拚公投、宣講立場，他沒有意見，說實在，公投有什麼好拚的，因為公投只是個檢查，看台灣民意走向而已，但他真的拜託蔡英文，社會安全網一定要做好，讓人民至少可以安居樂業的生活。

蔡英文22日晚間在臉書上表示，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討。