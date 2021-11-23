INTEGRATE櫻特芮光透素裸顏美肌乳25ml，420元。（INTEGRATE提供）

INTEGRATE櫻特芮光透素裸顏蜜粉餅，蕊心10g 370元，粉盒另售180元。（INTEGRATE提供）

INTEGRATE櫻特芮初戀微醺腮紅霜BE321杏仁烤奶4g，280元。（INTEGRATE提供）

INTEGRATE櫻特芮Hello Kitty三度漸層眼影PK704心情粉紅3.3g，390元。（INTEGRATE提供）

日本影帝菅田將暉與女星小松菜奈兩人宣布閃婚！幸福來的這麼快，連素有厭世臉女神稱號的小松菜奈都看來不再厭世，而是散發滿滿幸福光芒。

日系開架彩妝品牌INTEGRATE櫻特芮代言人小松菜奈，就常以零距離感、好入手的開架彩妝，輕鬆妝點出令人心動的戀愛好氣色！快來把握小松菜奈風的幸福顏三大重點：展現透嫩好膚質的底妝、由內透出好氣色的唇頰、以及深邃的迷人眼神。

小松菜奈愛用的底妝是「光透素裸顏系列」，全系列包含可打造透嫩、水潤偽素顏的「光透素裸顏美肌乳」與定妝、單用都OK的「光透素裸顏蜜粉餅」。兩品皆含有初戀肌雙效粉體光效透明感粉末與櫻花校色粉末，能駕馭光線，將來自外部的自然光導入肌膚底部，修飾毛孔與肌膚凹凸處，並讓光線反射到肌膚外部，因此能創造透明感且無暗沉的透嫩、明亮膚色。

小松菜奈好氣色的秘密武器就是「初戀微醺腮紅霜」，不但唇頰兩用超方便而且是百搭的色系，既溫柔又可愛，好膚質底妝、好氣色唇頰再搭配深邃眼神，小松菜奈風的幸福顏輕鬆Get！眼妝可以選擇顏色百搭的三度漸層眼影，現在還推出包裝上有著Hello Kitty限定插畫設計的限定款，可愛再加分。