新冠肺炎疫情衝擊了許多產業，但科技業反而受惠大商機浮現！中信投信指出，2020年疫情翻轉人類生活，無論企業及個人順應生活型態改變，大幅提升人們對於未來科技創新需求，就長線來看，科技產業能見度最高，尤其面對2022年市場波動大的升息環境下，宜以科技多重資產配置基金來掌握科技成長爆發大趨勢。

中國信託科技趨勢多重資產基金已於11月22日展開募集，該基金經理人楊士醇表示，過去十年，標普500的報酬率約有31％貢獻來自科技股，尤其在科技趨勢快速催生下，科技股成為股市成長的主要驅動力，而這波疫情助攻下更刺激各種科技應用加速發展，也帶動了科技股、科技債的表現。

楊士醇觀察，隨疫情爆發，以「雲」為中心的世界已形成。全球企業加速數位轉型，龐大資料更依賴雲端儲存、運算及資料庫等，高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6270億美元，滲透率也將由目前20％成長至53％。

另外，隨企業數位發展加速，企業也紛紛提升對物聯網依賴，包含工業物聯網、車聯網及能源優化解決方案等皆為主要應用，GE預測至2030年時，物聯網的市場預估規模將高達10~15兆美元！

「科技高收債」也值得關注。楊士醇指出，有別於過往認知高收債，科技高收債基本面穩健，過去20年平均違約率僅1.4％，2020年疫情期間更是展現0％違約率，收益率也有近4％水準，且科技高收債因違約率相對其他高收債低，走勢也有別於一般高收債，長期走勢穩健，儘管面臨風險事件，跌幅也相對較小。

「科技投等債」則是最佳避震器。楊士醇表示，在所有投等債中科技投等債平均信評相對較佳，且主要由大型知名科技龍頭企業所發行，納入投組可做為降低波動之防禦配置。

楊士醇表示，科技股債多重配置可拉升效率投組。據統計，近十年（2011年9月30日至2021年9月30日）科技趨勢多重資產策略回測年化報酬率達14.8％、年化波動度為10.7％，皆優於標普500的表現。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投資等級債等三大資產配置全面捕捉科技革新的投資契機，藉由科技股精準掌握成長脈動的同時，債券配置不僅提供月月領息的收益機會，也能有效緩衝下檔風險，投資人宜盡早布局，搶搭這波科技商機。