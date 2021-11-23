危老重建條例2017年5月10日公布施行迄今，台中市危老重建申請案件及核准案件持續增加中。市議員陳廷秀23日質詢說，中市應全面體檢老舊公寓大廈公安問題，特別是逃生避難動線、閒置荒廢樓層缺少管理門禁及後續老舊危樓處理等，需由市政府協助及推動。都發局強調，將持續協助整合推動。

陳廷秀指出，根據中央統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數(106.35萬)的6.71％約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57％約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22％約有42.79萬戶，近幾年民眾安全意識的提高，相較於過往老屋重建案例確實多了許多。

陳廷秀說，都更重建主要是根據「都市更新條例」，配合政府改善居住環境等政策，所進行的房屋重建。台中市政府為鼓勵市民積極參與危老重建，市府更提供「結構評估補助」、「稅捐減免」等配套措施；30年以上老舊透天結構失火風險高，老舊透天等失火率高達88％，多是電線老舊、電器使用不當等因素。

陳廷秀表示，有鑑於高雄城中城大火釀成嚴重死傷，台中市政府更應全面體檢老舊公寓大廈公安問題，特別是逃生避難動線、閒置荒廢樓層缺少管理門禁及後續老舊危樓處理、制度改革，真的必需由市政府來協助及推動。

都發局指出，老舊社區或大樓實際推動都市更新或危老重建時，經常面臨許多困境，包括產權複雜整合不易；現有眾多市地重劃區、閒置空地仍是不動產開發業者主要投資開發標的；部分建物所有權人無土地所有權；所有權人不願出資重建或整維；部分所有權人「高估其所有權價值」等。

都發局強調，無論是依危老重建條例或都市更新條例辦理，雖然法令要求取得重建計畫範圍內，土地及合法建築物所有權人同意比例有所不同，最重要的是要凝聚社區、大樓所有住戶的共識，才能順利推動；但只要所有權人有重建意願，不論是更新重建或危老重建，都發局均將持續協助整合推動。