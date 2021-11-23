永豐銀行23日宣布贊助政大雄鷹籃球隊挺進UBA全新賽季，強勢問鼎冠軍、尋求衛冕。永豐銀行表示，為提倡運動風氣多元扎根，已連續第3年支持政大雄鷹隊，積極鼓勵年輕學子參與運動競賽拓展視野，追求全方位均衡發展。全新一季UBA公開男一級預賽於本周火熱開打，政大雄鷹隊不負眾望，首戰以100：33擊敗臺灣大學，取得球隊本季第一勝，邁向冠軍之路。

政大雄鷹隊2021年3月勇奪首座UBA冠軍；永豐銀行表示，旗下全方位支持國內運動發展，除贊助UBA勁旅政大雄鷹隊外，包括贊助「110年全國大專校院運動會」為選手提供零接觸金融支付工具；自2019年起，贊助中華民國足球協會CTFA以支持國內各項賽事，同時力挺中華台北男子足球代表隊爭奪國際足球總會世界盃參賽資格。

除贊助體育活動外，永豐銀行也積極發揮銀行業核心能力，結合金融科技及運動風潮，於2018年率業界之先創新推出「永豐SPORT卡」，透過可記錄運動消耗卡路里的穿戴式裝置，加上物聯網技術串聯「汗水不白流」APP，將運動時消耗的卡路里轉換為紅利點數，榮獲國際財經雜誌「亞洲銀行家」《The Asian Banker》評選為2020年「亞洲最佳物聯網方案」。