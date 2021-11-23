中央流行疫情指揮中心23日表示，為利COVID-19疫苗有效運用並加速民眾完成接種，自「COVID-19公費疫苗預約平臺」第15期開打日（11月25日）起，開放各地方政府衛生局指定/安排合約醫療院所或衛生所，增加已接種第一劑AZ（AstraZeneca）疫苗接種間隔至少「8」週以上之民眾，第二劑接種BNT或莫德納（Moderna）疫苗；請有混打意願之民眾，無論是已意願登記混打或尚未意願登記，均可至指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種，但各縣市實際實施時間及提供混打廠牌可能不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準。如已至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種之民眾，請屆時依平臺預約時間準時前往接種。

指揮中心指出，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種；另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

指揮中心提醒，關於18歲至未滿20歲之民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。