拜習視訊峰會後 美艦首度穿越台海

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平舉行過視訊峰會後，1艘美國軍艦周二再度穿越敏感的台灣海峽，而這是今年的第11次。

據路透23日報導，雖然美軍說，這是例行任務的一部分，但中方始終認為，華府想要製造區域緊張。美國海軍說，阿利伯克級（Arleigh Burke Class）導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）遵守國際法，例行穿越台灣海峽國際海域。

美國第7艦隊在聲明中說，「米利厄斯」號展現了對印太自由開放的承諾，而美軍會在任何國際法允許的地方飛行，航行並執行任務。不過，中方目前尚未立即回應。

US Navy press release-



Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday Nov. 23 (local time) through international waters in accordance with international law. pic.twitter.com/Snr3qLIVTy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 23, 2021

Playback: USS Milius (DDG 69) transited Taiwan Strait, Nov 22, with PLA Type 054A Frigate following.

Satellite image via @planet. pic.twitter.com/yJBo64oV3m — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) November 23, 2021

習近平在這次峰會中強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。他並警告，要是台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將採取斷然措施。

美方軍艦不時在台海演習，經常引發北京憤怒回應。不過，美國和其他許多國家都視這為開放的國際水域。如今由於北京加強對台軍事威脅，並加緊控制充滿爭議的南海，已有愈來愈多美國盟友也出動軍艦穿越台海。近年來，英國、加拿大，法國和澳洲軍艦都曾穿越台海，引發北京抗議。